Trotz Patzer gegen Aachen : Wie Bodzek Fortunas U23 defensive Stabilität verleiht

Düsseldorf Beim 1:1 gegen die Alemannia stand Fortunas U23 in der vergangenen Woche defensiv weitgehend sicher, wenngleich sie am Ende auch das Quäntchen Glück hatte. Ein großer Faktor war Ex-Profi Adam Bodzek. Am Sonntag wartet in Gladbach allerdings ein ganz anderes Spiel auf die Michaty-Truppe.