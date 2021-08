Union Berlin wartet auf Gegner : Das sind die Töpfe der Conference-League-Auslosung

Können sich auf die Conference League freuen: Die Spieler von Union Berlin. Foto: dpa/Andreas Gora

Istanbul Neben der Europa League wird am Donnerstag auch erstmals die Gruppenphase der Conference League ausgelost. Als deutscher Vertreter ist Union Berlin mit dabei. Das sind die Lostöpfe.

Erstmals in der Geschichte wird am Freitag eine Gruppenphase in der neuen Conference League ausgelost. Nach der Champions League und der Europa League ist es der dritte Wettbewerb des europäischen Fußballverbandes Uefa in dieser Saison. Aus deutscher Sicht vertritt Union Berlin die Fußball-Bundesliga in diesem Wettbewerb, nachdem sie sich am Donnerstagabend in der Qualifikation gegen Kuopio durchsetzen konnten. Dafür reichte ein 0:0 im Rückspiel im Berliner Olympiastadion, nachdem sie im Hinspiel in Helsinki bereits ein Feuerwerk ablieferten.

Die Gruppen der Conference League werden nun am Freitag in Istanbul ausgelost. Los geht es ab 13.30 Uhr, wenn die Lose der Europa League gezogen wurden. Am Donnerstag wurden bereits die Gruppen der Champions League ausgelost.

Insgesamt nehmen 32 Teams an der ersten Ausgabe der Conference League teil. Darunter sind auch prominente Vertreter wie die Tottenham Hotspur, die zuletzt Stammgast in der Champions League waren. Auch die AS Rom mit Trainer Jose Mourinho oder der FC Basel sind mit dabei. Alle drei Klubs können übrigens Gegner von Union Berlin werden.

Gespielt wird in der kommenden Saison immer donnerstags – parallel zu den Partien der Europa League. Anstoßzeiten sind dann jeweils 18.55 Uhr und 21 Uhr. Die Spieltermine sind: Spieltag 1: 16. September; Spieltag 2: 30. September; Spieltag 3: 21. Oktober; Spieltag 4: 4. November, Spieltag 5: 25. November; Spieltag 6: 9. Dezember. Das Finale soll am 25. Mai 2022 dann in Tirana ausgetragen werden.

Das sind die Lostöpfe der Conference League:

Topf 1:

AS Rom

Tottenham Hotspur

FC Basel

Slavia Prag

FC Kopenhagen

KAA Gent

AZ Alkmaar

LASK Linz

Topf 2:

Feyenoord Rotterdam

Quarabag Agdam

Maccabi Tel-Aviv

PAOK Saloniki

Stade Rennes

Partizan Belgrad

CFR Cluj

Zorya Luhansk

Topf 3:

Union Berlin

CSKA Sofia

Vitesse Arnheim

Slovan Bratislava

Jabolenc

FC Alashkert Martuni

Flora Tallin

FK Kairat Almaty

Topf 4:

Lincoln Red Imps

Randers FC

Omonoia Nikosia

Anorthosis Famagusta

HJK Helsinki

Maccabi Haifa

Bodo/Glimt

NS Mura Sobota

(dör)