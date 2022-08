Champions League 22/23 : Fragen und Antworten zur Gruppen-Auslosung

Der Champions-League-Pokal. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Köln Die Auslosung der kommenden Champions-League-Gruppen in Nyon steht vor der Tür. Worauf müssen sich die deutschen Vertreter einstellen? Welche Gegner drohen den Bundesligisten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was steht an?

Am Donnerstag (18.00 Uhr/DAZN), 25. August, findet in Istanbul die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League statt. Erstmals in der Geschichte der Königsklasse sind fünf deutsche Mannschaften am Start. Neben Meister Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig ist auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt für die Gruppenphase gesetzt.

Wo sind die deutschen Mannschaften?

Sowohl Bayern München als auch Eintracht Frankfurt bei der Königsklassen-Premiere sind in Topf eins. DFB-Pokalsieger Leipzig befindet sich in Topf zwei. Dortmund und Leverkusen sind in Topf drei.

Welche Gruppen könnten den deutschen Teams drohen?

Der FC Bayern und Frankfurt könnten in der Gruppe bereits auf den FC Liverpool oder den FC Chelsea und Inter Mailand treffen. Leipzig drohen die Gruppengegner Manchester City und Inter Mailand. Der BVB und Leverkusen könnten gegen Real Madrid und den FC Liverpool spielen.

Wer sind die Favoriten?

Neben Titelverteidiger Real zählen vor allem Manchester City, Paris St. Germain und Liverpool zu den Favoriten. Auch Bayern München werden gute Chancen auf den Titel eingeräumt.

Was passiert am Donnerstag noch?

Neben der Auslosung werden auch die UEFA Awards für die beste Spielerin und den besten Spieler vergeben. Während bei den Männern kein deutscher Spieler unter den Top drei steht, kann Vize-Europameisterin Lena Oberdorf noch auf die Auszeichnung hoffen. Zudem werden Europas beste Trainerinnen und Trainer gekürt. Dort ist Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der finalen Auswahl.

Wie geht es danach weiter?

Die ersten Begegnungen finden am 6./7. September statt. Bereits eine Woche später steigt der zweite Spieltag. Die restlichen Gruppenspiele werden dann aufgrund der Winter-WM in Katar in einem sehr straffen Zeitplan von Anfang Oktober bis Anfang November ausgetragen. Die Auslosung für das Achtelfinale ist für den 7. November angesetzt, die K.o.-Phase beginnt im Februar. Das Finale steigt am 10. Juni im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion.

(ako/sid)