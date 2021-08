Nach Triumph mit Chelsea : Tuchel zu Europas Trainer des Jahres gewählt – Jorginho Fußballer des Jahres

Istanbul Der deutsche Trainer Thomas Tuchel ist zu Europas Trainer des Jahres gewählt worden. Fußballer des Jahres wurde der italienische Europameister Jorginho.

Thomas Tuchel ist Europas Trainer des Jahres. Der 47-Jährige setzte sich nach dem Triumph in der Champions League mit dem FC Chelsea bei der Wahl gegen Roberto Mancini, der Italien zum EM-Titel geführt hatte, und Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City durch. Das gab die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Istanbul bekannt.