Magdeburg klagt an : Wirbel um Rassismus-Vorwürfe – 1. FC Saarbrücken wehrt sich

Magdeburg klagt an

Saarbrücken Rund um die Partie des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga soll es zu einem Rassismus-Vorfall gekommen sein. Der Klub dementiert das.

Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die von Spielern des 1. FC Magdeburg erhobenen Rassismus-Vorwürfe energisch zurückgewiesen. Weder in der Halbzeitpause des Spiels am vergangenen Mittwoch noch nach der Partie sei das Thema offiziell zur Sprache gekommen, „obwohl die Bedeutung der Tragweite dieser Thematik wohl allen bewusst gewesen sein müsste“, heißt es in einer Stellungnahme der Saarländer vom Freitag.