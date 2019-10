Salzburgs Angreifer schreibt Geschichte : Haaland bricht Rekord von Drogba

Salzburg Erling Haaland hat trotz des 2:3 von RB Salzburg gegen den SSC Neapel Fußball-Geschichte geschrieben. Der 19 Jahre alte Norweger übertrumpft sogar die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo um Längen.

Der Frust war Erling Haaland anzumerken. Dabei hatte der 19 Jahre alte Norweger von RB Salzburg gerade Fußball-Geschichte geschrieben und ganz nebenbei sogar die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo übertrumpft. Doch das interessierte Haaland nach dem 2:3 (1:1) des österreichischen Meisters in der Champions League gegen den SSC Neapel erst einmal nur am Rande. "Es ist enttäuschend. Ich hätte öfters treffen müssen", sagte Haaland selbstkritisch.

Zwei Tore hatte der von vielen europäischen Topklubs umworbene Jungstar gegen das Team von Carlo Ancelotti erzielt. Es waren in seinem erst dritten Spiel in der Königsklasse bereits die Treffer Nummer fünf und sechs. Damit überbot Haaland nicht nur die 16 Jahre alte Bestmarke von Didier Drogba (5), sondern stellte auch Messi und Ronaldo klar in den Schatten.