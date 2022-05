Schilder für historische Bauwerke in Düsseldorf : Infotafeln erklären Historie des Kleianshofs

Schilder für historische Bauwerke in Düsseldorf

So sah der alte Kleianshof aus, bevor er 1998 einer neuen Wohnbebauung weichen musste. Foto: Bewohner

Düsseldorf Am Standort vieler Häuser in Kalkum gab es schon im Mittelalter erste Bauten. Der Kulturkreis möchte deren Historie mit Hilfe von Schildern vermitteln.

Vor zehn Jahren hat der Kalkumer Kulturkreis begonnen, an alten Gebäuden Hinweistafeln anzubringen, welche die teilweise wechselvolle Geschichte der Objekte beschreiben. Jetzt nähert sich das Projekt seinem Ende. Am Kleianshof wurde die 25. Tafel angebracht und dann soll zunächst nur noch ein Schild folgen, das sich mit einem Häuserensemble am Kalkumer Dorfplatz befasst.