Leipzig - St. Petersburg 2:1 : Nagelsmann jubelt wie Ronaldo – Leipzig auf Achtelfinalkurs

Leipzig RB Leipzig nimmt in der Champions League nach einem Zaubertor Kurs aufs Achtelfinale. Die Sachsen besiegten Zenit St. Petersburg zu Hause verdient mit 2:1 (0:1) und liegen nach drei Spielen mit sechs Punkten wieder im Soll.

Julian Nagelsmann jubelte in Cristiano-Ronaldo-Pose und schrie, dass die Adern an seinem Hals hervortraten. Ein wunderbares Tor von Marcel Sabitzer hatte RB Leipzig einen enorm wichtigen Sieg gegen Zenit St. Petersburg beschert - und Nagelsmann kam seinem Ziel, die Sachsen in ihr erstes Champions-League-Achtelfinale zu führen, einen riesigen Schritt näher.