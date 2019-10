„Müssen es realistisch sehen“ : Für Bayer geht es nur noch um das Minimalziel

Madrid Vom Achtelfinale der Königsklasse kann nach dem 0:1 bei Atlético Madrid keine Rede mehr sein. Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen nehmen Platz drei in der Gruppe und den Einzug in die Europa League ins Visier.

Mit null Punkten und 1:6 Toren ist das Team von Trainer Peter Bosz Letzter in der Gruppe. Juventus Turin und Atlético Madrid sind mit sieben Punkten auf und davon gezogen, dahinter liegt Lokomotive Moskau, das am ersten Spieltag überraschend in Leverkusen gewonnen hat. „Diese Punkte fehlen uns“, konstatiert Carro. Nach drei Partien mit leeren Händen dazustehen, habe er so nicht erwartet.