Champions League : Liverpool bricht den Auswärtsbann – Barcelona übernimmt Tabellenführung

Amsterdam Der FC Liverpool hat seine zuletzt magere Auswärtsbilanz in der Champions League beim KRC Genk aufpoliert. Auch Barcelona, Chelsea und Neapel waren erfolgreich.

Titelverteidiger FC Liverpool hat am dritten Spieltag der Champions League seinen Auswärtsfluch in der Gruppenphase gebannt. Beim belgischen Meister KRC Genk feierte die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Auswärtspartien ein überzeugendes 4:1 (1:0). Selbst auf dem Weg zum Titelgewinn im vergangenen Sommer hatten die Reds alle drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase verloren.