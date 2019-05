Nach dem großen Stühlerücken : Nur sieben Trainer sind noch immer da

Düsseldorf Kaum ist die Saison vorbei, schon geht es um die neue. Neu sind dann viele Trainer bei ihren Klubs. Nur sieben Trainer sind mit ihren Teams schon in die vergangene Saison gegangen.

Leichter wird es für Achim Beierlorzer nicht. Das steht fest. Der 51-jährige Noch-Trainer des Zweitligisten Jahn Regensburg wechselt zur neuen Spielzeit zum 1. FC Köln, dem Klub, dessen Fans irgendwie immer von Europapokal träumen. Dem Klub, der sich trotzt Platz eins in der Liga kurz vor Saisonende von Trainer Markus Anfang trennte. Dem Klub, in dessen Umfeld es eigentlich nie ruhig ist. Dennoch habe er „keine Sekunde gezögert, als das Angebot kam, in der Bundesliga zu arbeiten“, sagte er bei seiner Vorstellung. „Gerade bei so einem großartigen Traditionsverein mit solchen Fans. Darauf freue ich mich riesig.“ Beierlorzer soll die Kölner zum Klassenerhalt führen.