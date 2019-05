Relegation gegen Stuttgart : Statistik spricht gegen Union

Bis Donnerstag bleibt dem Union Berlin Zeit zum Frustabbau. Die Enttäuschung über die verpasste Chance sitzt tief. Gegen den VfB Stuttgart soll nun in der Relegation der erste Bundesliga-Aufstieg her. Die Statistik spricht gegen den Außenseiter.

Mit leeren Gesichtern verabschiedeten sich die Profis des 1. FC Union von ihren Fans, Torwart Rafal Gikiewicz suchte in Tränen aufgelöst Trost bei seiner Familie. Erst einige Minuten nach Ende des Traums vom direkten Aufstieg fanden die Berliner vor der Rückreise aus Bochum langsam ihre Angriffslust für die Relegation gegen den VfB Stuttgart wieder. „Es geht um alles. Für sie geht es ums Überleben in der ersten Liga, für uns geht es darum, Geschichte zu schreiben“, sagte Offensivspieler Joshua Mees mit Blick auf die beiden Duelle des Zweitliga-Dritten mit dem Erstliga-16. „Es werden packende Duelle.“

Nun geht es am Donnerstag in Stuttgart und am 27. Mai im Stadion An der Alten Försterei um den ersten Sprung der Vereinsgeschichte in die Bundesliga. „Im ersten Moment ist jeder niedergeschlagen. Man muss den Spielern auch ein bisschen Zeit geben, das zu verarbeiten“, betonte Trainer Urs Fischer nach dem 2:2 beim VfL Bochum. „Ich glaube schon, dass wir dann bereits sind für die Relegationsspiele.“