FC Bayern München: Niko Kovac

Schwimmt man auf der Nachrichtenwelle der vergangenen Tage mit, muss man fast schon ein Fragezeichen hinter seinen Namen machen. Karl-Heinz Rummenigge soll nicht der größte Fan des Trainers sein und heizte Spekulationen um die Zukunft Kovacs in München freundlich damit an, indem er jedes klare Bekenntnis zum Trainer vermissen ließ. Sollte Kovac also als neuer Trainer in die Saison gehen, wovon er ausgeht, geht es für ihn von Anfang an um seinen Job. Der 47-Jährige muss Bayern eine Spielphilosophie verpassen, die die Verantwortlichen gewogen stimmt - und die vor allem international erfolgreich ist.