Besondere Aktionen in Kleve geplant : Draisine startet pünktlich in die Saison

Das Wetter ist noch grau, die Stimmung aber schon bestens: Gerd Scholten, Geschäftsführer der Grenzland-Draisine, und Martina Gellert, Teamleiterin Tourismus WTM. Foto: Stadtmarketing

Kleve/Kranenburg Der Betrieb zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek ist Anfang des Monats angelaufen. Nach zwei Corona-Jahren hofft man wieder auf mehr Fahrgäste. Dafür hat sich die Grenzland-Draisine einige Aktionen ausgedacht.

Von Maarten Oversteegen

Die Chancen stehen gut, dass die Grenzland-Draisine endlich wieder über die gesamte Sommersaison hinweg zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek fahren kann. Während der Saisonstart in den vergangenen beiden Corona-Jahren jeweils verspätet stattfinden musste, sind nun bereits wieder Touristen auf der früheren Bahnstrecke in Richtung Niederlande unterwegs.

„Die vergangenen beiden Jahre waren schon eher schlecht. Wir werden nun wahrscheinlich noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreichen. Aber dadurch, dass wir nun nicht erst im Juni oder Juli starten müssen, dürften die Zahlen deutlich besser ausschauen“, sagt Geschäftsführer Gerd Scholten. Zuletzt konnten knapp 14.000 Gäste im Jahr begrüßt werden, zuvor waren es bis zu 26.000. „Die Buchungen sind sehr gut angelaufen. Aufgrund des tollen Wetters konnten teils schon im März Touren stattfinden“, sagt Scholten. Erneut hatte man Interessenten aufgerufen, frühzeitig zu buchen. Für all jene, die sich in den ersten drei Monaten des Jahres angemeldet haben, gab es einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent. So ist nun schon wieder sichtbar, dass es betriebsam auf der Bahntrasse zugeht.

Zum Hintergrund: Seit dem Frühjahr 2008 ist die Grenzland-Draisine ein touristischer Magnet in der Region. Die letzte Eisenbahn fuhr im Sommer 1991 über die Gleise, ehe die Streckenstilllegung folgte. Über 22 große Draisinen für bis zu 14 Personen und 13 kleinere Fahrraddraisinen verfügt man an den Standorten in Kleve, Kranenburg und Groesbeek. Damit wieder mehr Menschen den Weg zu den Haltestellen finden, haben sich Gerd Scholten und sein Team einige Aktionen ausgedacht. So soll am 24. Juli eine Mittsommernachtsfahrt stattfinden. Am späten Nachmittag geht es von Kleve aus in Richtung Kranenburg los. In der Grenzgemeinde wird gegrillt, ehe die Gruppe wieder zurückfährt.

In den Osterferien, in denen der Betrieb 2020 und 2021 noch lahmgelegt war, dürfen Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern gänzlich kostenlos fahren. Zudem will die Grenzland-Draisine in den Sommerferien auch späte Touren nach 17 Uhr anbieten – und zwar die ganze Woche. Sonst ist dies nur am Wochenende möglich. Doch Kinder und Jugendliche sind auch weiterhin eine wichtige Zielgruppe. „Wir glauben, dass es für viele sehr interessant sein dürfte, an heißen Sommertagen auch zu später Stunde noch Draisine zu fahren“, sagt Geschäftsführer Gerd Scholten im Gespräch mit unserer Redaktion. Im September wolle man zudem einen Seniorenmonat ausrichten. Von Montag bis Donnerstag können Menschen über 65 Jahre dann zum halben Preis fahren, in den übrigen Monaten gibt es nur mittwochs den Seniorentag.

Doch zuletzt ist Bewegung in eine etwaige Reaktivierung der Bahnverbindung zwischen Kleve und Nimwegen gekommen, weil die Landesregierung die 30 Kilometer lange Trasse gerne reaktivieren möchte. Auch im Kreis Kleve ist das Echo wohlwollend, in Nimwegen hat der Gemeinderat bereits zwei Mal mit klarer Mehrheit für einen neuen Vorstoß votiert. Wie blickt Gerd Scholten auf diese Debatte? „Natürlich verfolge ich das und ich bin geteilter Meinung. Selbstverständlich hätte eine solche Reaktivierung Vorteile. Doch es wird zu selten über die Vorteile der Draisine gesprochen. Sie ist ein echter Hingucker. 80 Prozent unserer Fahrgäste kommen von außerhalb, insbesondere aus dem Ruhrgebiet. Sie legen also 60 bis 100 Kilometer zurück, um Draisine zu fahren. Man sollte den touristischen Wert nicht unterschätzen“, sagt Scholten. Doch kurzfristig würden ohnehin keine Fakten geschaffen werden, schließlich sperrt sich die Gemeinde Berg en Dal weiter gegen die Pläne. Immerhin fürchtet man eine Durchschneidung des Ortskerns von Groesbeek.