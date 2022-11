Borussen als Konkurrenten bei der WM Itakura und Japan liefern Steilvorlage für Hofmanns Team

Doch in der 81. Minute geriet Itakuras Team aus dem Nichts in Rückstand – und kam auch nicht mehr zurück. Eine Torchance durch Frankfurts Daichi Kamada gab es noch, auch Itakura, der in der Schlussphase Gelb gesehen hatte, suchte nochmals den Weg in den gegnerischen Strafraum. Doch es war vergebens. 13:4 lautete das Torschussverhältnis zugunsten Japans, das Ergebnis sprach eine andere Sprache. Auch Itakuras starke Passquote von 94 Prozent half nicht.