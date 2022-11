Gladbachs Israel-Beziehung Borussen als Diplomaten und Botschafter

„Ich habe mich in Israel auch ein wenig als Botschafter Deutschlands empfunden. Ich habe in meiner Zeit in Netanya versucht, allen meinen Freunden und Bekannten das Land und die Menschen in Israel näherzubringen. Ich bin auch heute noch viel in Deutschland unterwegs bei Events und Podiumsdiskussionen, und versuche auf das Thema Antisemitismus aufmerksam zu machen“, sagte Heubach, der nach der Zeit in Israel auch noch in Malaysia spielte. „Man hat als Fußballer eine gewisse Verantwortung, sich zu gesellschaftlichen Themen vernünftig zu positionieren. Heute vielleicht sogar noch mehr als früher, weil man durch die Sozialen Medien eine größere Reichweite hat.“