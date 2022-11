Portugal mit Matchball Diese Entscheidungen können bei der WM am Montag fallen

Ohne Superstar Neymar kann die brasilianische Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen die Schweiz vorzeitig in die K.o-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einziehen. Der 30 Jahre alte Offensivmann wird das Spiel am Montag (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wegen einer Bänderverletzung nicht bestreiten können. Ein frühzeitiges Weiterkommen der Seleção in der Gruppe G ist aber nur möglich, wenn zuvor die Kameruner gegen Serbien (11.00 Uhr/MagentaTV) keine drei Punkte einfahren. Für die Schweiz wäre ein Weiterkommen umgekehrt aber ebenfalls möglich.