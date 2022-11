2:1-Sieg zum Rückrundenauftakt Borussias U23 nimmt Revanche für ein Hinrunden-Ärgernis

Borussias U23 hatte schlechte Erinnerungen an den 1. FC Kaan-Marienborn. Am ersten Spieltag hatte Gladbach beim Aufsteiger 1:0 geführt, als es die drei Punkte mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit noch aus der Hand gab. Zum Rückrundenauftakt im Rheydter Grenzlandstadion führte nun Borussia erneut in der 90. Minute knapp gegen Kaan-Marienborn – und ließ diesmal nichts mehr zu. Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg feierte sie nicht nur einen gelungenen Beginn des zweiten Saisonteils, sie setzt sich auch immer mehr in der Spitzengruppe der Regionalliga West fest. Aktuell steht Gladbachs Zweitvertretung auf dem zweiten Tabellenplatz – einzig Spitzenreiter Preußen Münster ist mit acht Zählern Vorsprung schon etwas enteilt.