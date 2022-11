Borussias Einwechselspieler Nur Herrmann hübscht die triste Bilanz der Gladbacher Joker auf

Damit schoss Herrmann rund zwölfeinhalb Jahre nach seinem Premierentreffer sein insgesamt neuntes Jokertor in der Bundesliga, er sorgte auch dafür, dass in der Statistik der aktuellen Spielzeit in diesem Bereich für Gladbach keine Null mehr steht. Herrmanns 3:1 gegen den VfB war bislang der einzige Treffer eines Einwechselspieler Farkes. Kein Bundesligist hat da weniger zu bieten. Von der Bank kann also noch deutlich mehr kommen in den verbleibenden Spielen der Saison.