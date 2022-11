Borussen bei der WM Frankreichs Weiterkommen mit viel Gladbach-Touch

Thuram kam kurz nach dem 1:0 durch Kilian Mbappé (61.) in die Partie – als Mittelstürmer, dem Job also, auf den er in dieser Saison in Gladbach umgeschult wird. Erstmal jedoch stahl ihm ein Ex-Borusse die Schau. Mit einem Thuram-Tor ist immer zu rechnen, doch dass Andreas Christensen, den Borussia von 2015 bis 2017 vom FC Chelsea ausgeliehen hatte, trifft, ist eher selten. Er erzielte zunächst per Kopf den Ausgleich. Somit hatte dieses Spiel viel Borussia-Touch.