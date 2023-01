„Mache keine halben Sachen“ Jonas Omlin - Borussias neue Nummer eins über die ersten Eindrücke

Auf das nasskalte Wetter mit Schneefall angesprochen, musste Jonas Omlin nach seinem ersten Borussia-Training lachen. „Mir wurde gesagt, dass das Wetter hier eigentlich nie so ist“, sagte Omlin, der zuvor in einer einstündigen Trainingseinheit die ersten Torschüsse seiner neuen Mitspieler parieren musste. „Das Wetter ist nicht so gut, um sich Sicherheit zu holen“, sagte Omlin. In einer Medienrunde sprach Borussias neue Nummer eins außerdem über ...