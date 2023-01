Borussias Sommer-Nachfolger In Montpellier gereift, Spätstarter in der „Nati“ – das ist Jonas Omlin

Um 8.48 Uhr landete Borussias neue Nummer eins, Jonas Omlin, am Donnerstag am Flughafen in Düsseldorf. Der 29-Jährige trug neben seinem Gepäck eine olivgrüne Winterjacke, eine blaue Jeans und weiße Sneaker. Vom Flughafen aus ging es nach Mönchengladbach in den Borussia-Park zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift. Damit war die Nachfolge des zum FC Bayern gewechselten Yann Sommer geregelt. Am Freitag wird Omlin erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz und am Sonntag, so alles glatt läuft, beim Bundesliga-Restart gegen Bayer Leverkusen (17.30 Uhr) im Tor stehen.