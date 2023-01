Transfer-Poker ist beendet Gladbach und Sommer haben mehr gewonnen als der FC Bayern

Meinung | Mönchengladbach · Yann Sommers Transfer zum FC Bayern stellt einige Rekorde auf. Für das, was Borussia in den Verhandlungen erreicht hat, gilt es der sportlichen Leitung Respekt zu zollen. Und, was nicht zu kurz kommen sollte, einem der besten Torhüter der Gladbacher Vereinsgeschichte.

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

19.01.2023, 10:13 Uhr

