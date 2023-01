Auftakt in Borussias finale Trainingswoche Neben Sommer trainiert ein zweiter Leistungsträger nicht mit

Normalerweise steht Borussias Coach Daniel Farke nach getaner Arbeit auf dem Trainingsplatz gerne ausgiebig Rede und Antwort. Am Mittwochnachmittag, zum Start in die finale Trainingswoche vor dem Restart in der Bundesliga war das nicht der Fall. So blieben Fragen zum bevorstehenden Torwartwechsel in Gladbach unbeantwortet. Denn noch steckt Borussia in den Verhandlungen, sowohl mit dem FC Bayern München bezüglich eines Verkaufs Yann Sommers als auch mit dem HSC Montpellier wegen der Verpflichtung von Jonas Omlin, der Sommers Nachfolger werden soll.