Mehr als nur Ballbesitz-Fußball Borussia ist beim Toreschießen verblüffend vielseitig

Borussia Mönchengladbach haftet das Etikett „Ballbesitzfußball“ so sehr an, dass es den Eindruck hat, Daniel Farke verbiete seiner Mannschaft Torerfolge nach Angriffen mit weniger als zehn Pässen. Doch der Realitätscheck nach 15 Bundesligaspielen zeigt, dass Borussia variabler ist, als manch einer vermuten mag. Das führt sogar so weit, dass sie beispielweise RB Leipzig stilistisch ähnlicher ist als der Mehrheit aller Konkurrenten, all den Augsburgs, Unions und Frankfurts. Leipzig ist so etwas wie eine intensiver und höher pressende Borussia mit schnelleren Spielern. Wir haben die drei Säulen der Gladbacher Torproduktion analysiert.