Wechsel zu den Bayern offiziell Yann Sommer geht nach achteinhalb Jahren – Omlin wird Borusse

Am Mittwochabend war Yann Sommer bereits nach München gereist, nun hat der FC Bayern noch knapp vor Borussia Mönchengladbach am Donnerstag offiziell verkündet, was sich seit Tagen angedeutet hatte: Sommer wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Bayern, um mit dem Rekordmeister auf Titeljagd zu gehen. Borussia kassiert für den Transfer von den Bayern acht Millionen Euro als fixe Ablösesumme plus 1,5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen, denn mit jedem Titel, den die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison gewinnt, steigt die Summe.