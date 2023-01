Übersicht Borussias Winter-Einkäufe seit 2001/2002

Winterpause 2005/2006: zwei Neuzugänge



Bo Svensson: FC Kopenhagen, 250.000 Euro

Nando Rafael: Hertha BSC, Tauschgeschäft mit Vaclav Sverkos



Die Hinrunde der Saison 2005/2006 war zwischen 1995 und 2011 die beste, die Borussia in der Bundesliga gespielt hat. Dementsprechend hielt sich das „Kaufhaus des Westens“ in jenem Winter etwas zurück. In die Herzen der Fans konnte sich aber auch Nando Rafael nicht spielen – obwohl er in den Niederlanden einst als größtes Talent seit Johan Cruyff gehandelt wurde.