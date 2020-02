Beim Derby-Abschlusstraining : Borussia-Ultras provozieren mit sexistischem Plakat

Mönchengladbach Unschöner Auftakt ins Derby-Wochenende: Ultras von Borussia Mönchengladbach haben den 1. FC Köln vor der Partie mit einem beleidigenden Plakat attackiert.

Nicht nur die Stimmung ist am Tag vor der Partie stürmisch: Ob das Derby stattfindet war am Samstagabend noch unklar. Wegen des Sturmtiefs „Sabine“, bei dem Böen bis Windstärke 12 in NRW erwartet werden, könnte das rheinische Derby noch abgesagt werden. Die Entscheidung fällt am Sonntagmorgen „nach Analyse der Wetterprognose“, hieß es am Samstag vom Klub.