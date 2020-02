Sohn Matteo ist geboren : Borussias Matthias Ginter ist Vater geworden

Düsseldorf Matthias Ginter und seine Frau Christina sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am 19. Januar kam Sohn Matteo zur Welt. Damit teilt sich Borussias Innenverteidiger seinen Geburtstag von nun an mit seinem Sohn.

Beide posteten am Donnerstag gleichzeitig ein Bild in den Sozialen Medien, auf denen der kleine Mann mit seiner Hand den Finger eines Elternteils umgreift. „Und plötzlich stand die Welt still, denn DU hast das Licht der Welt erblickt“, schrieb Christina Ginter. „Wir sind so unglaublich stolz auf dich, Matteo.“ Matthias Ginter postete den Geburtstag seines Sohnes und den Buchstaben „M“ mit dem Hashtag #wiederpapasodersohn.