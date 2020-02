Sonntag gegen den 1. FC Köln : Diese Borussen haben den größten Derbyheld-Faktor

Nico Elvedi und Denis Zakaria feiern ein Tor gegen Köln. Foto: Dirk Päffgen Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Nico Elvedi entschied das letzte Heimderby, Patrick Herrmann ist immer siegreich, Florian Neuhaus und Marco Rose haben 100-Prozent-Bilanzen. Sie wollen mit Borussia eine weitere erfolgreiche Derby-Geschichte schreiben.

Es hat schon was, das erste Bundesligator ausgerechnet im Derby zu schaffen. Nico Elvedi ist das gelungen. Am 20. August 2017, als Borussia zum Liga-Auftakt gegen den 1. FC Köln spielte, sorgte der Defensivmann aus der Schweiz für den 1:0-Sieg der Gladbacher. Ibrahima Traoré flankte präzise in seinen Lauf und er schob den Ball hinein ins Netz nach 49 Minuten. „So ein Tor, noch dazu gegen den FC im Derby, das ist natürlich etwas, das man nicht vergisst“, sagt Elvedi über seinen Debüt-Treffer im letzten Heimspiel gegen Köln.

Der 23-Jährige hatte vor jener Saison in einem Interview mit unserer Redaktion angekündigt, er habe sich für diese Spielzeit vorgenommen, auch mal als Torschütze in Erscheinung zu treten. Gesagt, getroffen: Elvedi pflegt seine Ankündigungen einzuhalten, weswegen die Kölner durchaus flaue Gefühle im Magen haben dürften, was Elvedi angeht. Nicht nur, weil er ein Teil der (neben den Bayern) besten Abwehr der Liga ist, sondern auch, weil er auf Borussias Internetseite wissen ließ, dass das Derby doch ein guter Ort sei, um seine persönliche Torbilanz dieser Spielzeit auszubauen. Drei Tore hat sich Elvedi mindestens vorgenommen, um seine bisherige Top-Bilanz (zwei) zu verbessern, das erste hat er gegen Frankfurt erzielt. „Bei jedem Standard, den wir zugesprochen bekommen, hoffe ich natürlich, dass es klappt. Und man kann sich sicher denken, dass ich überhaupt nichts dagegen hätte, wenn mir wenigstens eins der beiden noch fehlenden Tore bereits am Sonntag gegen den FC gelingen würde“, sagte er. So ist Elvedis Derbyheld-Faktor ziemlich hoch.

Das gilt auch für Patrick Herrmann, den erfahrensten Derby-Mann im Gladbacher Team. Herrmann hat das Derby-Gefühl schon im Borussia-Internat aufgesogen. Als Profi hat er zehnmal gegen Köln gespielt, siebenmal siegte Borussia, nur eine Niederlage steht in der Bilanz der Spiele, in denen Herrmann aktiv mitwirkte. Daheim gab es lauter Siege mit Herrmann: 5:1, 3:0, 1:0 und 1:0. Bei einem weiteren Sieg gehörte er zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Was Herrmann fehlt: ein Derby-Tor. Dass er dieses Manko liebend gern beheben würde am Sonntag, darf vorausgesetzt werden.

Für Florian Neuhaus ist es das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln. In der vergangenen Spielzeit, seiner ersten bei Borussia, war der rheinische Rivale zweitklassig. Beim 1:0-Sieg im Hinspiel war Neuhaus dabei, daher hat er eine hundertprozentige Bilanz gegen die Kölner: ein Spiel, ein Sieg. Auch bei 100 Prozent liegt seine Heimspiel-Torquote im Jahr 2020: Im ersten Auftritt gegen Mainz erzielte er beim 3:1-Sieg aus 40 Metern sein zweites Saisontor. Es steht zur Wahl zum Tor des Monats. Neuhaus kann also besondere Tore. Und Treffer in Derbys sind so welche. Gegen Mainz war Neuhaus noch Joker, danach in Leipzig Teil der Startelf. Dass er seine Produktivitätsrate hochhalten will, belegte er gegen RB: Da sammelte der 22-Jährige einen Assist ein, als er Jonas Hofmann das zweite Borussen-Tor auflegte. Dass Neuhaus auch gegen Köln beginnt, ist angesichts des Fehlens von Christoph Kramer einigermaßen wahrscheinlich.