Duell der Borussia-Supertalente : Quizera will BVB-Wunderstürmer in den Schatten stellen

Quizera will BVB-Wunderstürmer in den Schatten stellen

Mönchengladbach Borussias U19 trifft am Samstag im Spitzenspiel der Bundesliga West auf Dortmund. Es ist auch das Duell zwischen Gladbachs Top-Talent Famana Quizera und dem BVB-Wunderstürmer Youssoufa Moukoko.

24 Tore in 15 Spielen – kein Spieler kann bei dieser Bilanz mithalten. Weder Robert Lewandowski oder Timo Werner in der Bundesliga noch Lionel Messi in Spanien oder Cristiano Ronaldo in Italien. Diese 1,6 Tore pro Partie erzielte Youssoufa Moukoko in der aktuellen Saison der U19-Bundesliga für Borussia Dortmund. Das Verblüffende dabei: der BVB-Wunderstürmer ist erst 15 Jahre alt und überragt gegen Gegenspieler, die mindestens zwei Jahre älter sind als er.

Am Samstag wird die Gladbacher U19 die große Aufgabe haben, Moukoko aus dem Spiel zu nehmen. Um 11 Uhr kommt es in Dortmund zum Borussen-Duell und die Niederrheiner gehen mit einer großen Portion Selbstbewusstsein in die Partie. Sie waren schließlich in der Hinrunde eines der wenigen Teams, die es geschafft haben, ohne Moukoko-Gegentreffer zu bleiben. 2:1 gewann Gladbach gegen den BVB – und will dieses Ergebnis wiederholen, um einen wichtigen Schritt zum Titel in der Bundesliga West zu machen.