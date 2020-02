Kolumne von Ex-Borusse Uwe Rahn : Jungs, ein Derby-Sieg ist etwas Tolles!

Uwe Rahn. Foto: Dirk Päffgen Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Der frühere Gladbach-Star Uwe Rahn schreibt in seiner exklusiven RP-Kolumne „Gut gemacht, Borussia“ über den Rückrundenstart, ein besonderes Tor und das Spiel gegen den 1. FC Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Rahn

Die Fußball-Bundesliga läuft wieder – und nach der Pause weiß man ja nie, wie man aus der Winterpause kommt. Die Borussia hat jetzt schon drei Spiele der zweiten Saisonhälfte absolviert. Für mich war es ein guter Start. Marco Roses Mannschaft ist oben weiter mit dabei und bleibt auf Schlagdistanz zu anderen Top-Teams, dem FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Foto: imago 19 Bilder Das sind alle Torschützenkönige der Borussia.

Ganz wichtig ist, dass die Borussia sich ein Punktepolster zum Tabellenfünften Bayer Leverkusen aufgebaut hat. Das spricht für die konstante Leistung, die in den Spielen abgerufen wird. Jetzt stehen tolle Begegnungen an und die Ausgangsposition finde ich gut.

Nach dem Ausrutscher auf Schalke folgte die Wiedergutmachung gegen Mainz 05. Im ersten Heimspiel des Jahres 2020 stach das Traumtor von Florian Neuhaus heraus. Alle Achtung! Für einen solchen Schuss muss man einfach ein ganz feines Ballgefühl haben. Aber auch den Mut und das Selbstvertrauen, aus dieser Entfernung den Ball auf die Reise zu schicken. Für mich, Florian, ist es das Tor des Monats, und wer bitte sollte Dich schlagen beim Tor des Jahres? Weiterhin viel Erfolg und gute Spiele für die Borussia.

Beim schweren Auswärtsspiel in Leipzig habe ich in der Halbzeit gedacht: Was für ein bärenstarker Auftritt der Borussia! Da stimmte wieder alles. Ein toll eingestelltes Team, laufstark, spielerisch top und torgefährlich. Klar, aufgrund der ersten Halbzeit hätte Borussia auch gewinnen können. Aber bei einem Mitfavoriten auf die Meisterschaft ein Unentschieden zu holen, ist gut.

Der Platzverweis von Alassane Plea wird angesprochen und bestimmt nicht wieder vorkommen. Er weiß selber, dass die Sache nicht in Ordnung war. So ein Spieler gehört einfach auf den Platz. Mir gefällt seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, dreimal hat er schon getroffen in der Rückrunde, er wird sicher erneut eine zweistellige Bilanz herausschießen in dieser Saison. Es ist wichtig, Spieler zu haben, die verlässlich treffen. Das gibt Sicherheit.

Jetzt geht es zu Hause in das Derby gegen den 1. FC Köln. Für mich ist das immer ein besonderes Spiel, ein Highlight. Ich habe für beide Vereine gespielt und weiß daher, wie sich das große rheinische Derby für jeden der Rivalen anfühlt. Die Kölner sind unter Trainer Markus Gisdol wieder erstarkt. Sie haben sich von den Abstiegsplätzen entfernt und werden selbstbewusst bei der Borussia auftreten. Soweit, so gut.

Auf der anderen Seite steht eine Borussia voller Selbstvertrauen. Sie rangiert in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga, ist spielstark und torgefährlich. Die Mannschaft spielt vor heimischem Publikum, ihren tollen Fans und hat das Hinspiel in Köln gewonnen. Fußballherz, was willst du mehr als ein Derby mit dieser Ausgangsposition? Also Jungs – und ich meine hier natürlich die Borussen: Ihr habt bis jetzt eine überzeugende Bundesliga-Saison gespielt. Es besteht die Möglichkeit, sich oben in der Tabelle richtig festzusetzen. Und ein Derby-Sieg ist etwas Tolles!