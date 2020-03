2:3 gegen Fortuna Düsseldorf II : Platzverweis wirft Borussias U23 aus der Bahn

Mönchengladbach In Führung liegend sah Michel Lieder die Rote Karte. Danach ging für Borussias U23 um Trainer Arie van Lent nur noch wenig und das Spiel gegen Fortuna II ging 2:3 verloren.

Nachdem es zuletzt bei Borussias U23 in der Offensive nicht so recht laufen wollte, gelangen dem Team von Arie van Lent am Sonntag gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf zwei Stürmer-Tore. Umso bitterer war es da, dass es am Ende beim 2:3 noch nicht einmal zu einem Punkt reichte. Der Grund dafür ist wohl maßgeblich in der 30. Minute der Partie zu suchen.