Borussias Nachwuchs : U19 gewinnt auf tiefem Untergrund

Fußball Während Borussias A-Junioren in Wuppertal siegen, holt die U17 nur einen Punkt und scheitert dabei vor allem an ihrer Chancenverwertung.

Von Beginn an „bekämpften“ die Gladbacher ihre Gastgeber und gingen früh in Führung: Mika Schroers traf in der 2. Minute zum 1:0. Trotz einiger hochkarätiger Torgelegenheiten blieb es bis zur Halbzeitpause beim knappen Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel war der Fohlennachwuchs treffsicherer. Per Kopf erzielte Michael Wentzel nach einer Ecke von Rocco Reitz das 2:0 (53.). Den Anschlusstreffer nach einer Standardsituation steckte Gladbach schnell weg. Luiz Skaback stellte nach einem ruhenden Ball den alten Abstand wieder her (70.). Das 4:1 erzielte Julian Niehues per Elfmeter (82.). Zuvor war Mordecai Zuhs im Strafraum gefoult worden.