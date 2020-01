Verlosung : Tickets für Borussias Heimspiel gegen Mainz gewinnen

Breel Embolo traf im Hinspiel zum 3:1-Endstand. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 - die Fohlenelf will gegen den Abstiegskandidaten die ersten Punkte des Jahres. Die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit der Postbank Tickets für die Partie am Samstag.

Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast im Borussia-Park. Das Hinspiel beim Ex-Verein von Trainer Marco Rose gewann Gladbach 3:1, es war der erste Liga-Sieg der Rose-Zeit. Breel Embolo erzielte sein erstes Tor als Borusse, es war das vorentscheidende 3:1. Zuvor hatten Stefan Lainer und Alassane Plea getroffen, Pleas 2:1 ist bis jetzt der einzige verwandelte Freistoß der Borussen in dieser Saison. Im Rückspiel geht es für Gladbach nach dem 0:2 im Auftaktspiel auf Schalke darum, die starke Heimbilanz der Hinserie fortzusetzen: Borussia führt die Heim-Tabelle der Bundesliga nach sieben Siegen in Serie an mit 22 Punkten.