Aus privaten Gründen : Borussias Ärzte-Chef wechselt nach Schalke

Mönchengladbach Borussia kommt dem Wechselwunsch ihres Leiters der medizinischen Abteilung, Andreas Schlumberger, nach. Der 53-Jährige wechselt nach zweieinhalb Jahren aus privaten Gründen zum FC Schalke 04.

Schlumberger wechselte 2017 zu Borussia, nachdem es in der Saison 2016/17 eine Anhäufung an muskulären Verletzungen bei den Gladbachern gegeben hatte. Als neuer Ärzte-Chef arbeitete er sich bei seinem Klub ein und entwickelte ein neues Konzept, wodurch die Rate solcher Verletzung deutlich gesunken ist. Insgesamt stand Borussia durch Schlumbergers Wirken deutlich besser in der Statistik der Verletzungen dar, war der Klub in den beiden Spielzeiten zuvor am Ende dieser Tabelle zu finden, war Gladbach in der Saison 2018/19 das Team mit den siebtgeringsten Ausfallzeiten. In diesem Jahr ist Borussia dort zwar bislang trauriger Spitzenreiter, das liegt aber an Unfall-Verletzungen wie der Knieverletzung von Jonas Hofmann in der Hinrunde.