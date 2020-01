0:2 auf Schalke : Borussias Rückrundenauftakt misslingt

Gelsenkirchen Borussia Mönchengladbach ist mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Die Mannschaft von Marco Rose unterlag auf Schalke 0:2.

Marco Rose hatte recht. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach sagte im Voraus, dass das Treffen seiner Mannschaft beim FC Schalke 04 eine rasante Angelegenheit werden würde, mit viel Tempo und Torchancen. Es ging im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres 2020 tatsächlich hoch her. Am Ende siegte Schalke 2:0. Das Team von David Wagner ist damit optimal gestartet und Schalke mit nun 33 Punkten vorerst Tabellenvierter mittendrin in der Spitzengruppe. Für die Gladbacher ist es ein Rückschlag. Leipzig kann enteilen und die Bayern können am Sonntag mit einem Sieg bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) vorbeiziehen.