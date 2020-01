Borussia-Trainer erklärt Umstellung vor dem ersten Gegentor : Was Rose mit der Dreierkette bewirken wollte

Was Rose mit der Dreierkette bewirken wollte

Mönchengladbach Borussia tat sich schwer auf Schalke. Darum stellte Trainer Marco Rose nach der Pause taktisch um. Doch beim 0:1 „hat uns das ein bisschen den Kragen gekostet“, gestand der Trainer.

Kurz bevor Suat Serdar am Freitagabend das erste Tor der Bundesliga-Rückrunde erzielte, muss er sich seltsam gefühlt haben. Total einsam, wie einer, der in der Wüste ausgesetzt wurde und um sich herum ein Nichts sieht, keine Menschenseele. Der Schalker indes ließ sich davon nicht runterziehen, sondern nutzte die Zeit und die Freiheit, die ihm das klaffende Loch im Gladbacher Mittelfeld bot, um Maß zu nehmen und den Ball ganz exakt in die untere rechten Ecke (von ihm aus gesehen) des Gladbacher Tores zu schlenzen.