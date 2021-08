Corona-Inzidenz bleibt im Rahmen : Borussia darf gegen Bayern vor 23.000 Zuschauern spielen

Mönchengladbach Tausende Fans hätten in die Röhre geguckt, wenn Mönchengladbach vor Borussias Heimspiel gegen den FC Bayern die nächste Inzidenzstufe erreicht hätte. Doch die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt steigt langsam genug.

Am Ende war es eine kleine Zitterpartie. Die Corona-Inzidenz in Mönchengladbach stieg und fiel in den vergangenen Tagen abwechselnd, aber sie bewegte sich stetig nach oben, immer in Richtung der kritischen Zahl von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Kritisch deshalb, weil die 35 den Übergang in die Inzidenzstufe 2 der Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalens markiert und die Stufen eng verknüpft sind mit der Frage, wie viele Zuschauer Borussia Mönchengladbach am 13. August zum Bundesliga-Start gegen den FC Bayern im eigenen Stadion begrüßen darf.