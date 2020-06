Klartext von Borussias Matthias Ginter : „Platz fünf wäre eine Enttäuschung“

Mönchengladbach Matthias Ginter hat nicht nur wegen seiner Vorlage ein starkes Spiel gegen Wolfsburg gemacht. Borussias Abwehrchef war auch mit der Gesamt-Leistung des Teams zufrieden, anders wäre das jedoch, wenn es am Ende nicht für die Champions-League-Plätze reicht.

Bei Matthias Ginter könnte es in dieser Saison eine Premiere geben. Noch nie hat er in einer Spielzeit, in der er als Innenverteidiger auflief, mehr Tore vorbereitet als erzielt. Lediglich 2015/16 hatte er bei Borussia Dortmund mehr Assists (sieben) als Treffer (drei) auf dem Konto, da war er offensiver Rechtsverteidiger. Als Abwehrchef der Borussen hat er weniger Drang nach vorne, was sich in seinen Statistiken spiegelt, doch bei seiner Vorlage auf Jonas Hofmann zum 2:0 beim 3:0-Sieg gegen Wolfsburg zeigte er sein Offensiv-Talent. In dieser Saison kommt er nun auf ein Tor und zwei Assists.