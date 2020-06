Fehler mit Folgen : Borussia-Keeper Sommer patzt in den ungünstigsten Momenten

Yann Sommer geriet wie hier gegen Joshua Kimmich bei den Bayern einige Male unter Druck mit dem Ball am Fuß. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Yann Sommer hat in München erst zum dritten Mal in dieser Saison gepatzt. Wie bei seinen beiden vorigen Fehlern war es für Borussia jedoch sehr schmerzhaft. Das ändert aber nichts an seinem Status des Klasse-Keepers.

Völlig zurecht lässt bei Borussia niemand etwas auf Yann Sommer kommen. Gladbachs Nummer eins gehört zweifelsohne zu den besten Torhütern der Bundesliga in dieser Saison. Entsprechend verzeihen ihm seine Kollegen und Vorgesetzten sofort, wenn er mal einen Fehler macht. Christoph Kramer und Marco Rose waren am Samstagabend die beiden Borussen, die vor den Mikrofonen nach Sommers Fehler vor dem 0:1 bei der 1:2-Niederlage in München gefragt wurden und ihn deutlich in Schutz nahmen. Jeder andere Gladbacher hätte sicher auch auf diese Weise reagiert.

Sommer ist nicht nur ein Klasse-Keeper, sondern mit seinen fußballerischen Fähigkeiten der Ursprung des Gladbacher Offensivspiels, das auf Kurzpassspiel von hinten nach vorne ausgelegt ist. Borussia setzt seit Jahren nur im äußersten Notfall auf lange Bälle, selbst wenn es gegen die stärksten Gegner wie Bayern geht.

Auch nun beim 0:1 durch Joshua Zirkzee hatte Sommer vor, das Spiel in gewohnter Weise aufzubauen. Doch er machte es umständlicher als sonst. Er wollte den Ball in seinen eigenen Rücken spielen, er setzte in dem Moment nicht auf Einfachheit und spielte den Ball dann dem Bayern-Stürmer in die Füße. „Ich habe in der Situation eine falsche Entscheidung getroffen“, sagte Sommer. „Ich ärgere mich natürlich extrem über diese falsche Entscheidung. Oft haben diese Bälle geklappt, diesmal leider nicht. So etwas kommt vor, es war ganz klar mein Fehler.“

Nun gab es also Sommers dritten Patzer in seinem 39. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison für Gladbach. In jedem 13. Spiel passiert dem Keeper umgerechnet ein Missgeschick – eine extrem starke Quote für einen Torhüter. Das Problem:. Um Sommers Fehler in dieser Saison zu finden, muss man nicht so genau suchen. Das liegt gar nicht an der Zahl der Momente, in denen der Schweizer Nationaltorhüter keine gute Figur abgab, sondern daran, dass es in den ungünstigsten Momenten geschehen ist.

Zweimal patzte er zuvor in dieser Saison. Im letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen Basaksehir FK ließ Sommer einen recht harmlosen Fernschuss zum 1:1 passieren und brachte die bis dahin biederen Türken, die in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zum 2:1 erzielten, zurück ins Spiel. Diese Niederlage bedeutete das Aus für die Borussen im Europapokal.

Den zweiten Fehler machte Sommer im Rückrundenspiel bei RB Leipzig. Dort führte Borussia mit 2:0, ehe der 31-Jährige nach einem hohen Ball weit aus seinem Tor kam, jedoch in Denis Zakaria hineinsprang und bei der Landung das Spielgerät aus den Händen verlor vor die Füße von Patrik Schick, der den Anschlusstreffer erzielte. Leipzig war zurück im Spiel, es folgte kurz vor Schluss der Ausgleich.

Am Samstagabend zeigte Sommer aber auch eine seiner großen Stärken. Wenn er mal patzt, gelingt es ihm, sofort wieder auf Normalbetrieb zu schalten. Er hadert nicht mit seinem Missgeschick. So auch gegen die Bayern, gegen die er nach dem 0:1 weiter seine Art durchzog und Borussia fußballerisch und als Keeper half. Unter anderem zeigte er bei einer Parade nach einem von Christoph Kramer abgefälschten Schuss von Serge Gnabry seine Extraklasse auf der Linie. Vor seinem Fehler zeigte Sommer schon eine tolle Parade gegen Lucas Hernandez, der nach einer Unachtsamkeit von Matthias Ginter frei vor ihm stand.