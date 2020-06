Anlehnung an das Stadiongelände : Erstes Foto des neuen Borussia-Trikots aufgetaucht

In der nächsten Saison will Marcus Thuram wieder die Trikots der Borussen nach Siegen auf die Eckfahne stecken. Foto: dpa/Martin Meissner

Mönchengladbach Die Trikot-Spezialisten des Portals „Footy Headlines“ haben das erste konkrete Foto des neuen Borussia-Jerseys veröffentlicht. Es soll nach dem Vorbild des Hotel-Gebäudes auf dem Stadion-Gelände gestaltet worden sein.

Am Dienstagabend läuft Borussia noch in der „alten“ Heim-Kluft dieser Saison auf, ein weißes Trikot mit grünen Schwaden, die die Atmosphäre im Gladbacher Stadion symbolisieren sollen. Große Diskussionen gab es um dieses Hemd, das Muster war vielen zu gewagt. Bei dem Outfit, das die Borussen in der nächsten Saison in der heimischen Arena tragen werden, wird es nicht derart extravagant zugehen, doch offenbar spielte der Borussia-Park wieder eine maßgebliche Rolle beim Design.

Das Portal „Footy Headlines“, das auf die Trikots im Fußball spezialisiert ist, hat nun das erste Foto des neuen Jerseys der Gladbacher veröffentlicht. Es ist komplett weiß, selbst die Kragen an den Armen und am Hals sind weiß. Auf dem gesamten Oberkörper ist das Trikot jedoch gemustert, etwa so wie das Hotel auf dem Gelände des Borussia-Parks, das im Jahr 2019 eröffnet wurde. Das Gebäude „8 Grad“ hat an den Außenwänden eine Musterung bestehend aus Parallelogrammen, anders betrachtet könnte man auch sagen, dass es umgekippte Rauten sind. Auch auf dem gesamten Bereich des Oberkörpers wird auf dem Trikot dieses Muster zukünftig verwendet. Das Portal erklärt diese Wahl damit, dass sich die Designer am Hotel-Gebäude orientiert haben.

So soll Borussias neues Heim-Trikot aussehen. Foto: Screenshot: www.footyheadlines.com