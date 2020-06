Trainer Rose gehen die Angreifer aus : Gladbach fehlen gegen Wolfsburg drei Stürmer

Mönchengladbach Borussia muss gegen den VfL Wolfsburg auf ihre beiden besten Scorer verzichten: Alassane Plea und Marcus Thuram fallen aus. Auch Raffael fehlt. Entwarnung gibt es bei Verteidiger Nico Elvedi.

Borussia geht in das wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Dienstag, 18.30 Uhr) mit großen Personalsorgen. Vor allem der Angriff ist extrem ausgedünnt. Marcus Thuram, Alassane Plea und auch Raffael sind am Dienstagabend nicht dabei. „Marcus wird nach seiner Verletzung im Spiel bei Bayern München ausfallen. Es ist nichts kaputt, aber er hat sich wahrscheinlich Bänder gedehnt“, sagte Trainer Marco Rose am Montag. Plea, der beim 1:2 in München wegen einer Gelbsperre fehlte, hat sich im Training an den Adduktoren verletzt. Raffael war auch schon in München nicht dabei.