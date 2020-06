Eberl gibt Entwarnung : Borussias Top-Stars können auch ohne Königsklasse gehalten werden

Mönchengladbach Auch wenn Borussia Mönchengladbach das Rennen um die Champions League gegen Bayer Leverkusen verliert, müssen Topspieler wie Denis Zakaria oder Markus Thuram nicht verkauft werden. Das hat Manager Max Eberl klargestellt.

Borussia will in die Champions League. Das hat Sportdirektor Max Eberl am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, das am Dienstag um 18.30 Uhr angepfiffen wird, nochmal klar gestellt. Sollte es aber nichts werden mit der Königsklasse, wird es nicht zwangsläufig einen Ausverkauf der Torspieler geben. „Ja, wir können alle Top-Stars halten“, versicherte Eberl.