Borussias Trainer Rose verkündet : Saison für Thuram beendet - OP droht, auch Plea fehlt weiter

Mönchengladbach Nach dem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg sagte Trainer Marco Rose, dass Marcus Thuram in dieser Spielzeit nicht mehr dabei sein wird und wohl auch operiert werden muss. Auch bei Alassane Plea ist fraglich, ob er nochmal zurückkehrt.

Marco Rose hatte nach Borussia Mönchengladbachs 3:0 gegen den VfL Wolfsburg keine guten Nachrichten zu verkünden. Er muss für den Rest der Saison auf Marcus Thuram verzichten. Auch bei Alassane Plea sieht es schlecht aus. Er wird sicher am Samstag im vorletzten Spiel beim SC Paderborn weiter fehlen.

„Ich bin wenig zuversichtlich bei den beiden. Für Marcus ist die Saison gelaufen. Wir reden da sogar über eine mögliche Operation“, sagte Rose. Thuram war beim 1:2 in München umgeknickt. „Es ist nichts kaputt“, hatte Rose noch am Montag gesagt, er ging da noch davon aus „das etwas gedehnt ist“. Es scheint doch mehr passiert zus ein.

„Auch bei Lasso ist es schwierig, Für Samstag sehe ich keine Chance", sagte Rose mit Blick auf Plea, der sich den verdienten Sieg gegen Wolfsburg mit Thuram von der Tribüne aus anschaute. Möglicherweise gilt Roses Aussage auch für das finale Saisonspiel gegen Hertha BSC am 27. Juni.

Damit muss Borussia im Endspurt weitgehend auf ihre beiden besten Scorer verzichten. Plea hat 21 Scorerpunkte (zehn Tore, elf Vorlagen) beisammen, Thuram 18 (zehn Tore, acht Vorlagen). Schon in München hatte Plea gefehlt, da war er wegen der Gelb-Roten Karte, die er sich bei der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg zugezogen hatte, gesperrt. „Und Marcus war nach drei Minuten draußen“, sagte Rose.

Auch für Raffael könnte es eng werden, nochmal zu spielen in dieser Saison. „Er musste einen Trainingsversuch wieder abbrechen“, berichtete Rose. Ob Raffael, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, dann überhaupt nochmal für Borussia auflaufen, ist somit fraglich.

Verzichten muss Rose am Samstag in Paderborn auch auf Nico Elvedi, der sich gegen Wolfsburg die fünfte Gelbe Karte einhandelte. Tony Jantschke wird den Schweizer ersetzen, das gab Rose bekannt. Und der Algerier Ramy Bensebaini wird nach seiner Gelbsperre am Samstag wieder dabei sein.