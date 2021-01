Borussia unzufrieden mit dem 1:1 : „Ein Rückschlag im Kampf um die Champions League“

Berlin Borussias Innenverteidiger Nico Elvedi und Matthias Ginter fanden nach dem 1:1 bei Union Berlin deutliche Worte – zum Gegentor und zur Lage in der Liga.

Mit dem 1:1 gelang es Borussia nicht, Union weiter zu distanzieren, zudem siegten Frankfurt und Dortmund, die wieder vorbeizogen an den Gladbachern. Borussia ist aber weiter nah dran an den Champions-League-Plätzen, es wird immer kuscheliger oben in der Tabelle. So war Torwart Yann Sommer etwas gnädiger in seiner Bewertung. „Der Punkt ist okay. Gegen Union ist es nicht einfach, die Standards zu verteidigen. Sie haben viel Power in ihren Standards“, sagte der Schweizer.