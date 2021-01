Rose hat die freie Wahl : Wer stürmt für Borussia gegen Union?

Mönchengladbach Marco Rose hat (fast) die freie Auswahl, wer für Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin in der Startelf stehen soll. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Aufstellung, Übertragung und weitere Fakten.

Es wird wohl ein sehr intensives Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin werden am Samstag, wenn ab 15.30 Uhr der Ball an der Alten Försterei rollt. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 1:1. Nun würden die Borussen gerne als Sieger vom Platz gehen, wissen aber ganz genau, wie schwer diese Aufgabe sein wird.

So könnten Union Berlin und Borussia Mönchengladbach spielen Union Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Ryerson, Prömel, Andrich, Lenz - Becker, Awoniyi, Ingvartsen Borussia Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Embolo, Thuram

Diese Spieler stehen Borussia Mönchengladbach im Spiel bei Union Berlin nicht zur Verfügung Marco Rose muss lediglich auf Valentino Lazaro und Rocco Reitz verzichten. Beide befinden sich nach ihren Verletzungen im Aufbautraining und konnten in dieser Woche bereits kleinere Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Das ist am 29. Januar bei Borussia los

„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 29. Januar bei Borussia los

Wucht oder Meter - Was braucht Borussia bei Union?

Fohlenfutter-Debatte : Wucht oder Meter - Was braucht Borussia bei Union?

So sehen sie die Partie Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach live

Die Partie wird live vom Bezahlsender Sky übertragen. Kommentiert wird das Spiel im Einzelspiel von Michael Born. In der Konferenz ist Markus Götz zuständig. Die ARD-Sportschau zeigt ab 18.30 Uhr die Highlights der Nachmittagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Das ZDF-Sportstudio startet um 23 Uhr mit der Übertragung. Auch beim Streamingdienst DAZN gibt es die Höhepunkte der Partie zu sehen.