Eine Woche vor dem Showdown: Als Nummer 1 in den „Clásico“

München Der FC Bayern stimmt sich auf den großen Showdown ein: Eine Woche vor dem gefühlten Meisterschaftsendspiel duellieren sich die Münchner und der BVB aus der Ferne. Bayern-Coach Kovac warnt vor Freiburg - und berichtet von einer ungewöhnlich großen „Arbeitsgruppe“.

Bloß nicht jetzt patzen. Beim Vorglühen für den Clásico will der FC Bayern auf keinen Fall die Spitze hergeben. Ein Auswärtssieg beim SC Freiburg soll am Samstag (15.30 Uhr) im Fernduell mit Borussia Dortmund her, damit die Münchner beim Kampf um den siebten Meistertitel am Stück in der Pole Position der Fußball-Bundesliga bleiben. „Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen. Und dann hat Deutschland das, was man sich immer erhofft: einen Clásico auf Augenhöhe“, sagte Trainer Niko Kovac eine Woche vor dem gefühlten Meisterschaftsendspiel am 6. April in München.