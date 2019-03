Nach Ausbootung aus DFB-Team: Hummels hält Rückkehr in Nationalmannschaft nicht für ausgeschlossen

Hummels hält Rückkehr in Nationalmannschaft nicht für ausgeschlossen

Mats Hummels schließt Rückkehr in DFB-Elf nicht aus. Foto: dpa/Angelika Warmuth

München Überraschend plötzlich musterte Bundestrainer Joachim Löw Anfang März die Weltmeister von 2014, Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller, aus. Doch der 70-malige Nationalspieler Hummels hält eine Rückkehr in die DFB-Elf nicht für völlig ausgeschlossen.

Mats Hummels hat mit der Fußball-Nationalmannschaft auch nach seiner Ausmusterung durch Bundestrainer Joachim Löw nicht völlig abgeschlossen. „Der Nationalspieler Mats Hummels ist in meinem Kopf erst einmal zur Seite geschoben, aber er ist nicht ganz hinten in die Ecke in den Schrank gepackt, wo man ihn nie mehr findet“, sagte der Abwehrspieler des FC Bayern der „Sport Bild“ (Mittwoch). Der 30-Jährige war vor dem Start ins neue Länderspiel-Jahr wie seine Teamkollegen Thomas Müller und Jerome Boateng von Löw überraschend abrupt ausgemustert worden.