Reha in München: Bayern-Rekordeinkauf Hernández erfolgreich operiert

München Rekordeinkauf Lucas Hernández wird nach einer Knieoperation bei seinem künftigen Arbeitgeber FC Bayern und nicht beim aktuellen Verein Atlético Madrid am Comeback arbeiten.

„Ich kann berichten, dass die Operation sehr, sehr gut verlaufen ist. Er wird die Reha hier in München in Absprache mit Atlético machen“, sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag in München.